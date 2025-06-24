Эксперт рассказал, зачем нужно проводить летнюю обрезку винограда

Обрезка — важнейшая часть ухода за виноградом, особенно летом. Без нее не получится ни крупных гроздей, ни сладких ягод. Но важно понимать, когда и как обрезать растение, чтобы оно не пострадало. Об этом KP.RU рассказал агроном Олег Исполатов.