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Эксперт рассказал, зачем нужно проводить летнюю обрезку винограда

Агроном Исполатов: Летняя обрезка винограда отвечает за количество урожая.

Источник: Комсомольская правда

Обрезка — важнейшая часть ухода за виноградом, особенно летом. Без нее не получится ни крупных гроздей, ни сладких ягод. Но важно понимать, когда и как обрезать растение, чтобы оно не пострадало. Об этом KP.RU рассказал агроном Олег Исполатов.

— Для каждого сезона в уходе винограда важны разные способы обрезки. Весенняя обрезка — формирующая, она отвечает за гармонично развитый куст, с оптимальным для возраста растения плодовым звеном. Летняя в большей степени нормирующая. Она отвечает за количество и качество урожая, — объяснил специалист.

По словам агронома, летом обрезку делают поэтапно. Дачникам советуют в июне выламывать лишнюю поросль, в июле удалять пасынки, а в августе прищипывать молодые побеги. А вот усы можно и не трогать — на урожай они почти не влияют.

— Все места срезов одревесневших побегов обрабатывают садовым варом, зеленые опрыскивают раствором марганцовки, медного купороса или биофунгицидов, — добавил эксперт.