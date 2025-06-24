В Сети появились кадры последствий падения обломков беспилотника в подмосковном Красногорске

Напомним, обломки дрона Вооружённых сил Украины упали на жилой многоквартирный дом в Красногорске, в результате чего возник пожар. Пожарные службы ликвидировали возгорание. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в результате атаки пострадали два человека: 34-летний мужчина и беременная женщина на 29-й неделе. Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей.