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В Сети появились кадры последствий падения обломков беспилотника в подмосковном Красногорске

В Красногорске продолжаются работы на территории жилого дома, куда ночью рухнули фрагменты беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает SHOT. Специалисты временно не пускают жильцов обратно в подъезд в целях безопасности.

Источник: Life.ru

Последствия пожара и обломки дрона. Видео © SHOT.

На видеозаписи зафиксирован обгоревший внешний слой здания, ограждённая зона падения частей дрона и техника экстренных служб.

Напомним, обломки дрона Вооружённых сил Украины упали на жилой многоквартирный дом в Красногорске, в результате чего возник пожар. Пожарные службы ликвидировали возгорание. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в результате атаки пострадали два человека: 34-летний мужчина и беременная женщина на 29-й неделе. Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей.