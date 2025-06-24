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Су-25 поразили пункт управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности «Востока»

Экипажи Су-25 прикрывают военных РФ, находящихся на передовой.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли экипажи штурмовиков Су-25. Были использованы авиаракеты.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 уничтожили опорный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Восток”. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в сообщении ведомства.

В МО подчеркнули, что, осуществив пуск ракет, экипажи вернулись на аэродром вылета.

Лётчик с позывным Граф отметил, что в настоящее время экипажи Су-25 прикрывают бойцов РФ, находящихся на передовой.

«Оперативно и точно мы накрываем противника, который пытается удержать свои опорники», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ударная группа ВКС РФ уничтожила бронированную технику Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг».

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