«Пришли почти одновременно и сказали “Мир”»: Трамп заявил, что Иран и Израиль обратились к нему лично

Хозяин Белого дома Дональд Трамп, руководствуясь безграничным миролюбием, негласно стал посредником между Ираном и Израилем. Президент США сообщил, что власти государств обратились к нему с просьбой урегулировать конфликт. Так Дональд Трамп заявил в своей соцсети.
Американский лидер уточнил, что обе страны многое потеряют, если откажутся от мирного соглашения. По словам президента США, Иран и Израиль не должны «сбиться с пути праведности и истины». В таком случае они смогут «многое приобрести».
«Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: “Мир!”. Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем», — подчеркнул Дональд Трамп.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, напротив, заявил, что никакого соглашения пока не предусмотрено. Оно может быть заключено в случае, если удары со стороны Израиля прекратятся, уточнил он. При этом в ночь на 24 июня обе стороны подверглись обстрелам.