«Пришли почти одновременно и сказали “Мир”»: Трамп заявил, что Иран и Израиль обратились к нему лично

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, напротив, заявил, что никакого соглашения пока не предусмотрено. Оно может быть заключено в случае, если удары со стороны Израиля прекратятся, уточнил он. При этом в ночь на 24 июня обе стороны подверглись обстрелам.