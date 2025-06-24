Яичные войны: Эксперт раскрыла Life.ru, когда нормализуются цены на яйца

Как отметила эксперт, для стабилизации ситуации российское правительство с 1 января по 30 июня 2024 года отменило импортные пошлины на ввоз куриных яиц в объёме до 1,2 миллиарда штук. Эта мера направлена на повышение доступности товара для потребителей и снижение цен. В 2025 году планируется освободить от таможенных пошлин импорт до 160 000 тонн мяса домашних кур, что должно дополнительно повлиять на ценообразование.