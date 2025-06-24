В Пермском крае окончен поиск пропавших девочки и её 5-летнего брата

Поиск 13-летней девочки и её 5-летнего брата, исчезнувших в Кизеле Пермского края 23 июня, окончен, сообщает отряд «Регион59-поиск пропавших людей».
Речь идёт о детях, которые пропали во время прогулки. Они играли во дворе своего дома, а после ушли к другому зданию, которое находится в квартале. У девочки был телефон, но она перестала отвечать на звонки. Разыскивая детей, родители объехали весь Кизел. После волонтёры объявили срочный сбор на поиски несовершеннолетних.
Утром 23 июня поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» объявил, что детей удалось найти.
«Найден, жив», — написали они сначала про 5-летнего исчезнувшего мальчика. Следом объявили, что его сестра также найдена живой.
Подробности о том, что случилось с детьми и где они были, не уточняются.