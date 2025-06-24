В Пермском крае окончен поиск пропавших девочки и её 5-летнего брата

Речь идёт о детях, которые пропали во время прогулки. Они играли во дворе своего дома, а после ушли к другому зданию, которое находится в квартале. У девочки был телефон, но она перестала отвечать на звонки. Разыскивая детей, родители объехали весь Кизел. После волонтёры объявили срочный сбор на поиски несовершеннолетних.