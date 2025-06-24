Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вылеты из Омска в Сочи задержаны из-за позднего прибытия самолётов

Причины задержек связаны с поздним прибытием самолётов в Омск.

Источник: Freepik

Во вторник, 24 июня 2025 года, на онлайн-табло аэропорта Омска зафиксированы сбои в расписании всех утренних рейсов по маршруту Омск — Сочи. Всего речь идёт о трёх рейсах, каждый из которых отправляется позже заявленного времени.

Первый самолёт до курорта вылетел в 5:32 вместо запланированных 4:05 — задержка составила почти полтора часа. Ещё один рейс, который должен был отправиться в 8:00, предварительно перенесён на 9:30. Самым серьёзным отклонением от графика стал рейс, намеченный на 7:20 — его вылет отложен почти на четыре часа, до 11:10.

В пресс-службе аэропорта объяснили, что причины задержек связаны с поздним прибытием самолётов в Омск.