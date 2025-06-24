Вылеты из Омска в Сочи задержаны из-за позднего прибытия самолётов

Первый самолёт до курорта вылетел в 5:32 вместо запланированных 4:05 — задержка составила почти полтора часа. Ещё один рейс, который должен был отправиться в 8:00, предварительно перенесён на 9:30. Самым серьёзным отклонением от графика стал рейс, намеченный на 7:20 — его вылет отложен почти на четыре часа, до 11:10.