В Перми обвиняют в нарушении правил безопасности бригадира и прораба строительной организации

Следствие установило, что днем 8 февраля ответственный за выполнение работ на высоте бригадир покинул стройплощадку, никому не передав исполнение своих обязанностей, но и бригаду с места производства работ не удалил, не принял мер к безопасному производству работ на высоте. Прораб, зная об отсутствии бригадира на рабочем месте, его обязанности на себя не принял, другое лицо ответственным за безопасное выполнение работ на высоте не назначил, не остановил работы на опасном участке и не выставил ограждение.