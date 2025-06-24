В Перми обвиняют в нарушении правил безопасности бригадира и прораба строительной организации

В Ленинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении бригадира и прораба строительной организации. Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что днем 8 февраля ответственный за выполнение работ на высоте бригадир покинул стройплощадку, никому не передав исполнение своих обязанностей, но и бригаду с места производства работ не удалил, не принял мер к безопасному производству работ на высоте. Прораб, зная об отсутствии бригадира на рабочем месте, его обязанности на себя не принял, другое лицо ответственным за безопасное выполнение работ на высоте не назначил, не остановил работы на опасном участке и не выставил ограждение.
В результате один из рабочих, не обученный правилам производства работ на высоте и не знавший, какие именно участки стройплощадки опасны, свободно поднялся на опалубку четвертого этажа строящегося дома, где бригада монтажников продолжала работать без контроля. Подойдя к краю строительной конструкции, рабочий потерял равновесие и упал на бетонное перекрытие с высоты 17 метров. Он получил сочетанную травму тела, от которой скончался.
Теперь уголовное дело передано в суд.