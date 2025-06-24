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«Понимал с самого начала»: раскрыт изначальный план Трампа по Ирану

Политолог Дубравский: Трамп изначально готовился к конфликту Израиля с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп готовил военную операцию против Ирана еще до начала своего президентского срока. Об этом сообщил политический аналитик Павел Дубравский в беседе с Lenta.ru. По его словам, Трамп был уверен, что конфликт с Ираном неизбежен и война между странами может начаться.

Дубравский отметил, что еще во время предвыборной кампании летом и осенью 2024 года Трамп рассматривал возможность военного сценария. Однако, по мнению эксперта, президент США использует силовую позицию, чтобы надавить на Тегеран и добиться заключения выгодной сделки.

Ранее Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня в ближайшие часы. В своем сообщении в социальной сети Truth Social президент США указал, что перемирие начнется через шесть часов после завершения текущих операций обеих сторон.

По словам Трампа, Иран первым остановит военные действия, а Израиль сделает это через 12 часов. Через сутки после этого, как отметил американский лидер, 12-дневная война официально завершится, и мир сможет отметить наступление мира. Трамп также выразил надежду, что обе стороны будут действовать мирно и с уважением друг к другу.

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