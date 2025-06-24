«Понимал с самого начала»: раскрыт изначальный план Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп готовил военную операцию против Ирана еще до начала своего президентского срока. Об этом сообщил политический аналитик Павел Дубравский в беседе с Lenta.ru. По его словам, Трамп был уверен, что конфликт с Ираном неизбежен и война между странами может начаться.