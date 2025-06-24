Омичей смутило повторное приглашение известного исполнителя на День города

Стоит отметить, что в минувший понедельник, 23 июня 2025 года омичка получила ответ от официального аккаунта главы областного Минкульта Юрия Трофимова, пояснившего, что «артисты все разные и нравятся разным людям». Также отмечено, что чиновники ориентировались отзывы публики о прошлогоднем концерте Гогунского, который он также дал в Омске в День города.