Омичей смутило повторное приглашение известного исполнителя на День города

Некоторые омичи, судя по всему, остались в недоумении от кандидатуры исполнителя, приглашенного выступить на День города, празднование которого 2 августа 2025 года объединено с Днем Омской области. Речь идет об актере Виталии Гогунском, несколько лет назад решившем параллельно развивать музыкальную карьеру.
В частности, пользовательница сети под ником Ольга Буць в комментариях в официальном аккаунте главы региона во ВКонтакте обратила внимание на недавние высказывания артиста о представительницах прекрасного пола в недавнем интервью.
«А почему на День города приедет не маэстро (имеется ввиду Валери Гергиев — прим.ред.), а Виталий Гогунский, артист, который на всю страну своим интервью оскорбил миллионы российских женщин», — обратилась она к региональным властям.
Судя по всему, речь идет о всколыхнувшем интернет-пространство высказывании артиста о том, что женщина не должна позволять себе находится при своем муже в плохом настроении.
Стоит отметить, что в минувший понедельник, 23 июня 2025 года омичка получила ответ от официального аккаунта главы областного Минкульта Юрия Трофимова, пояснившего, что «артисты все разные и нравятся разным людям». Также отмечено, что чиновники ориентировались отзывы публики о прошлогоднем концерте Гогунского, который он также дал в Омске в День города.
Стоит напомнить, что Виталий Гогунский, по официальной информации, будет не единственным музыкальным гостем праздника, также в Омск приглашена Юлиана Караулова, чье выступление обойдется в 2,5 миллиона рублей.