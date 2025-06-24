Опасные дыни не допустили к ввозу

Факт нарушения ввоза партии бахчевых весом 20 тонн был выявлен 14 июня на ФКП «Черлакский» (вблизи МАПП «Ольховка») специалистом Управления Россельхознадзора по Омской области и сотрудниками мобильной группы Омской таможни.
Свежие дыни перевозили в грузовом автомобиле на территорию нашей страны с недействительным фитосанитарным сертификатом, в котором был указан недостоверный адрес получателя.
В связи с этим партию продукции вернули в Казахстан, а перевозчика оштрафовали.
С начала 2025 года должностные лица Управления по аналогичным причинам вернули в Казахстан и Кыргызстан 19 транспортных средств с подкарантинной продукцией общим весом более 305 тонн.