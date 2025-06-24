Миколог объяснил, почему гриб «ведьмин котел» появился в заказнике Хакасии

«Скорее всего, раньше не находили, потому что не искали. Когда-то этот гриб был достаточно редким и произрастал в основном в Восточной Сибири. А за последние лет 10−20 он мощно распространился, и сейчас он растет уже практически по всей Сибири и по всей европейской части России, в том числе, Московской области. Встречается, в первую очередь, в ельниках или в смешанных лесах», — объяснил миколог.