Миколог объяснил, почему гриб «ведьмин котел» появился в заказнике Хакасии

Гриб саркосома шаровидная, который в народе называется «молодильным» и «ведьминым котлом», достаточно сильно распространился в последние 10−20 лет. Об это заявил в беседе с aif.ru миколог, кандидат биологических наук, председатель Русского микологического общества Михаил Вишневский, комментируя информацию о том, что этот гриб впервые нашли в заказнике Позарым Республики Хакасия.
«Скорее всего, раньше не находили, потому что не искали. Когда-то этот гриб был достаточно редким и произрастал в основном в Восточной Сибири. А за последние лет 10−20 он мощно распространился, и сейчас он растет уже практически по всей Сибири и по всей европейской части России, в том числе, Московской области. Встречается, в первую очередь, в ельниках или в смешанных лесах», — объяснил миколог.
По словам эксперта, это весенний гриб, который выглядит достаточно необычно, напоминает бочонок со слизью.
«Гриб съедобен. Кроме того, его слизь издавно используют как омолаживающие средство потому что в ней очень много антиоксидантов. В народной медицине ее применяют для лечения артритов, при болях в суставах», — добавил Вишневский.
Ранее сообщалось, что в заказнике Позарым Республики Хакасия впервые за всю историю наблюдений нашли редкий краснокнижный гриб саркосома шаровидная, который называют «молодильным», а также «ведьминым котлом».