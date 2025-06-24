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Новосибирск уступил Красноярску в рейтинге социально-экономического развития

НОВОСИБИРСК, 24 июня, ФедералПресс. Новосибирская область заняла 18-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов России, уступив Красноярску. Данные создали аналитики РИА Новости за 2024 год.

Источник: Сиб.фм

«Новосибирск уступил Красноярску, который оказался на 10 месте», — говорится в данных.

При этом Новосибирск в прошлом году также занимал 18 место. В тройке лидеров, как обычно, оказались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Замыкает рейтинг, как и год назад, Тыва.

Рейтинг учитывает множество факторов: экономику, доходы бюджета, зарплаты жителей, безработицу и демографию (рождаемость и смертность).

Напомним, в России посчитали, в каких регионах выгоднее всего покупать бензин, в рейтинг попала Новосибирская область.