Новосибирск уступил Красноярску в рейтинге социально-экономического развития

«Новосибирск уступил Красноярску, который оказался на 10 месте», — говорится в данных.
При этом Новосибирск в прошлом году также занимал 18 место. В тройке лидеров, как обычно, оказались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Замыкает рейтинг, как и год назад, Тыва.
Рейтинг учитывает множество факторов: экономику, доходы бюджета, зарплаты жителей, безработицу и демографию (рождаемость и смертность).
Напомним, в России посчитали, в каких регионах выгоднее всего покупать бензин, в рейтинг попала Новосибирская область.