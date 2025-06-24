В Красноярске из магазинов «Светофор» изъяли 300 кг мяса и рыбы

Россельхознадзор сообщил о результатах выездных проверок в магазинах сети «Светофор», принадлежащей семье Шнайдер, проведенных в мае на территории Красноярского края.
Сергей Шнайдер, основатель сети и долларовый миллиардер с состоянием в 1,4 миллиарда долларов, стал известен также после введения санкций против его компании Torgservis со стороны МВД Польши. Это решение коснулось и его брата Андрея Шнайдера. В результате санкций счета бизнесменов были заморожены, что ограничило их возможности ведения бизнеса и посещения Польши.
В ходе 17 внеплановых проверок, проведенных Россельхознадзором, было выявлено 14 нарушений, связанных с температурным режимом хранения, продажей просроченной продукции и товарами неизвестного происхождения. В результате инспекции из оборота было изъято 305 кг некачественной продукции, включая мясо, рыбу и молочные изделия, которые впоследствии были уничтожены.
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