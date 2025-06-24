В Красноярске из магазинов «Светофор» изъяли 300 кг мяса и рыбы

Сергей Шнайдер, основатель сети и долларовый миллиардер с состоянием в 1,4 миллиарда долларов, стал известен также после введения санкций против его компании Torgservis со стороны МВД Польши. Это решение коснулось и его брата Андрея Шнайдера. В результате санкций счета бизнесменов были заморожены, что ограничило их возможности ведения бизнеса и посещения Польши.