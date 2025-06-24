В Иркутской области создадут штаб по поддержке семей участников СВО

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил организовать регулярные заседания штаба при правительстве региона для решения вопросов семей бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Как стало известно КП-Иркутск, решение было озвучено во время встречи с вдовами участников СВО, приуроченной к Международному дню вдов.
Планируется, что штаб будет собираться ежеквартально, а его работа должна быть максимально практической. Помощь семьям не должна ограничиваться формальностями — необходимо оперативно реагировать на их актуальные нужды, постоянно совершенствуя механизмы поддержки.
— Мы не имеем морального права забывать женщин и детей, которых коснулось горе потери самых близких людей. Мы обязаны отнестись к ним с вниманием и заботой. Такой подход разделяют и «Солдатские матери Прибайкалья», и руководители Благотворительного фонда «Звезда», — прокомментировал Игорь Кобзев.
Встреча прошла по инициативе организации «Солдатские матери Прибайкалья», которая с начала СВО активно помогает семьям военнослужащих. В обсуждении участвовали мэр Иркутска Руслан Болотов, представители Русской Православной Церкви и депутаты. Среди поднятых тем — установка мемориальных досок, психологическая помощь и организация детского отдыха.
На ближайшем заседании штаба рассмотрят правовые аспекты поддержки, вопросы захоронений, а также образования детей погибших военных. Планируется обсудить трудоустройство вернувшихся участников СВО.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что новое химическое производство запустили в Приангарье.