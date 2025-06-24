В Иркутской области создадут штаб по поддержке семей участников СВО

— Мы не имеем морального права забывать женщин и детей, которых коснулось горе потери самых близких людей. Мы обязаны отнестись к ним с вниманием и заботой. Такой подход разделяют и «Солдатские матери Прибайкалья», и руководители Благотворительного фонда «Звезда», — прокомментировал Игорь Кобзев.