Во «Вкусно и точка» может появиться постное меню: в РПЦ поддержали инициативу

В России рассматривают инициативу введения в сети быстрого питания «Вкусно и точка» постного меню. По мнению заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, эта идея стала реакцией на общественный запрос, цитирует РИА Новости.