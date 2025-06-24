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Во «Вкусно и точка» может появиться постное меню: в РПЦ поддержали инициативу

В РПЦ поддержали идею постного меню во «Вкусно и точка».

Источник: Комсомольская правда

В России рассматривают инициативу введения в сети быстрого питания «Вкусно и точка» постного меню. По мнению заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, эта идея стала реакцией на общественный запрос, цитирует РИА Новости.

Он положительно оценил «озабоченность» сети проблемой постного и халяльного меню. Спикер подчеркнул, что ничего плохого в реализации этой инициативы не будет.

«Очень хорошо, что “Вкусно и точка” озаботилась проблемой постного меню. Это, как представляется, является реакцией на общественный запрос. Многие люди хотят поститься», — заявил Вахтанг Кипшидзе.

Россиянам сообщили еще одну позитивную новость. В 2026 году жителей могут порадовать 12-дневными выходными на Новый год.