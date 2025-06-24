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Иранская ракета попала в жилой дом в Беэр-Шеве

Один из снарядов попал в семиэтажный дом после атаки Ирана по Израилю.

Источник: Комсомольская правда

В Израиле прогремели взрывы в нескольких районах из-за атаки Ирана. Одна из ракет поразила жилой дом в городе Беэр-Шева на юге страны, сообщил израильский телеканал N12. Снаряд попал в семиэтажное здание, вызвав разрушения.

Подробностей о последствиях удара на данный момент нет.

Напомним, что Иран в ночь на 24 июня нанес удары по Израилю в ответ на атаку по своей территории. Несколькими часами ранее израильские силы выпустили ракеты по Тегерану. В Израиле объявили воздушную тревогу, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военные призвали граждан оставаться в укрытиях и следовать указаниям властей. В ЦАХАЛ уточнили, что сирены сработали после обнаружения ракет, запущенных из Ирана.

Президент США Дональд Трамп выступил в роли посредника между Ираном и Израилем. Он сообщил, что власти обеих стран попросили его помочь в урегулировании конфликта. По словам американского лидера, отказ от мирного соглашения приведет к большим потерям для обеих сторон. Трамп подчеркнул, что Иран и Израиль должны следовать мирному пути, чтобы избежать потерь и достичь прогресса.

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