Иранская ракета попала в жилой дом в Беэр-Шеве

Напомним, что Иран в ночь на 24 июня нанес удары по Израилю в ответ на атаку по своей территории. Несколькими часами ранее израильские силы выпустили ракеты по Тегерану. В Израиле объявили воздушную тревогу, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военные призвали граждан оставаться в укрытиях и следовать указаниям властей. В ЦАХАЛ уточнили, что сирены сработали после обнаружения ракет, запущенных из Ирана.