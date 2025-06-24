В Красноярском крае начнется ремонт дорог к селу Стойба

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
В Красноярском крае стартуют работы по ремонту двух дорог, ведущих к селу Стойба, где проживает около 600 человек. Проект осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщили в «КрУДоре», капитальный ремонт затронет участки дорог Партизанское — Богуславка — Калиновка с 2 по 5 км и Заозерный — Агинское — Стойба. В процессе работ планируется усиление земляного полотна, установка водоотводных каналов и обновление водопропускных труб. Дорога от Партизанского до Стойбы будет преобразована в асфальтобетонное покрытие, в то время как на дороге из Заозерного обновят существующий асфальтобетон. Также предусмотрена установка барьеров, сигнальных столбиков, дорожных знаков и нанесение разметки.
Согласно информации, первую дорогу строители должны завершить до конца сентября, а вторую — уже в конце августа.
В рамках национального проекта в 2025 году планируется ремонт 87 дорожных объектов по всему краю, что позволит обновить около 200 км покрытия и сдать в эксплуатацию 10 мостов. Общая сумма финансирования из краевого и федерального бюджетов составит 9,4 миллиарда рублей.
Ранее рассказывали, что прокуратура контролирует ход ремонта дорог в Красноярске: выявлены задержки.