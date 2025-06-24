В Красноярском крае начнется ремонт дорог к селу Стойба

Как сообщили в «КрУДоре», капитальный ремонт затронет участки дорог Партизанское — Богуславка — Калиновка с 2 по 5 км и Заозерный — Агинское — Стойба. В процессе работ планируется усиление земляного полотна, установка водоотводных каналов и обновление водопропускных труб. Дорога от Партизанского до Стойбы будет преобразована в асфальтобетонное покрытие, в то время как на дороге из Заозерного обновят существующий асфальтобетон. Также предусмотрена установка барьеров, сигнальных столбиков, дорожных знаков и нанесение разметки.