Юрист Михеева назвала способ сохранить отпуск в случае болезни

Россияне имеют право продлить или перенести отпуск, если в его период они оказались на больничном. Как пояснила ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева, дни, потраченные на лечение, не сгорают — их можно использовать позже, передаёт агентство «Прайм».
Для этого необходимо своевременно оформить лист нетрудоспособности. Срок переноса отпуска определяет работодатель, однако он должен учитывать пожелания сотрудника при выборе новых дат отдыха.
Если же отпуск приходится прерывать из-за болезни близкого родственника, автоматически продлить его не получится. Такая возможность допускается только по соглашению между работником и работодателем, поскольку в Трудовом кодексе она не предусмотрена. Однако, как уточнила Михеева, работодатель может прописать такую возможность в своих внутренних правилах.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru заявил, что самыми экономически выгодными для отпуска месяцами являются июль и октябрь.