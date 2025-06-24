Юрист Михеева назвала способ сохранить отпуск в случае болезни

Если же отпуск приходится прерывать из-за болезни близкого родственника, автоматически продлить его не получится. Такая возможность допускается только по соглашению между работником и работодателем, поскольку в Трудовом кодексе она не предусмотрена. Однако, как уточнила Михеева, работодатель может прописать такую возможность в своих внутренних правилах.