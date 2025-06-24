Около сотни туристов из Башкирии почти неделю не могут вернуться с арабского курорта

Немалый поток туристов готова принять Башкирия. Тем более что спрос на путешествия в республику за последние годы вырос. По данным Росстата, в прошлом году Башкирия приняла более двух миллионов туристов. Это на пять процентов больше, чем в 2023-м. Увеличение числа туристов власти связывают с развитием существующей инфраструктуры. В регионе активно строят новые гостиничные комплексы и привлекательные туристические объекты.