Около сотни туристов из Башкирии почти неделю не могут вернуться с арабского курорта

Из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства Ирана авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai временно приостановили полеты из Шарджи в города России. В результате тысячи россиян не могут вернуться домой.
По данным министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухры Гордиенко, на минувшей неделе вылета ожидали 144 жителя республики. 51 из них в тот же день смог вылететь в Россию. Одну часть уфимцев отправили в Екатеринбург, другую — в Москву транзитом через Ташкент. До сих пор за границей остаются 93 человека.
Люди пребывают в растерянности и полном неведении. По словам некоторых туристов, в авиакомпании Air Arabia говорят, что происходящее «вышло из-под контроля не по их вине».
— Турагентства, где мы покупали туры, наши просьбы игнорируют, на вопросы не отвечают, блокируют нас в мессенджерах, — написали в соцсетях уфимцы. — Другие авиакомпании — например, Fly Dubai — предлагают своим пользователям улететь в другие города России. Мы согласны даже на это, лишь бы вернуться домой, но наши гиды молчат.
Глава минтуризма Башкирии отмечает, что всех жителей республики разместили в отелях, обеспечили питанием и всем необходимым.
— Авиарейсы по вывозу туристов на родину ожидаются в ближайшие дни, — добавила Зухра Гордиенко. — Туроператоры и представители их офисов в Башкирии поддерживают постоянную связь с туристами, оперативно информируя их о развитии ситуации. Министерство предпринимательства и туризма республики держит ситуацию под контролем.
Из-за военного противостояния на Ближнем Востоке россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в эти страны. Сами жители страны говорят, что безопаснее проводить время в России.
Немалый поток туристов готова принять Башкирия. Тем более что спрос на путешествия в республику за последние годы вырос. По данным Росстата, в прошлом году Башкирия приняла более двух миллионов туристов. Это на пять процентов больше, чем в 2023-м. Увеличение числа туристов власти связывают с развитием существующей инфраструктуры. В регионе активно строят новые гостиничные комплексы и привлекательные туристические объекты.
— В прошлом году мы открыли новые туристические локации, которые сразу стали популярными, — отметила Зухра Гордиенко. — В геопарке «Торатау — этнокомплекс, в геопарке “Янган-Тау” — историко-мемориальный комплекс “Салауат ере”, в Чишминском районе — визит-центр “Турахан”.
В республике работают более 600 гостиниц и санаториев, 120 глэмпингов, из них круглогодичных — 101. Кроме того, в этом году россияне стали чаще приезжать в Башкирию на выходные. Согласно исследованию сервиса «Туту», спрос на поездки выходного дня в республику по сравнению с прошлым годом вырос на 60 процентов.