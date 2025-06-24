Прощание с актрисой родом из Омска Талызиной пройдёт в Театре Моссовета

Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет. Информацию об этом ТАСС предоставили в пресс-службе театра, уточнив, что её кончина наступила дома после долгой болезни. Позднее, источник агентства, знакомый с ситуацией, поделился, что причиной смерти актрисы стала онкология.