Прощание с актрисой родом из Омска Талызиной пройдёт в Театре Моссовета

Прощание с артисткой РСФСР Валентиной Талызиной состоится 24 июня в стенах Государственного академического театра имени Моссовета. Местом захоронения актрисы станет Ваганьковское кладбище. Сообщает ТАСС.
Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет. Информацию об этом ТАСС предоставили в пресс-службе театра, уточнив, что её кончина наступила дома после долгой болезни. Позднее, источник агентства, знакомый с ситуацией, поделился, что причиной смерти актрисы стала онкология.
Ранее мы писали о биографии Валентины Талызиной. Она родилась в Омске 22 января 1935 года. После окончания школы она поступила в Омскую сельхозакадемию.