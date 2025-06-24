Кнутов: в ближайшие 10 лет «Орешник» будет неуловим для любых систем ПРО

Ракеты «Орешник» останутся неуязвимы для любых противоракетных комплексов в ближайшее десятилетие. Таким мнением поделился с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Система “Орешник” недоступна ни для одной системы противоракетной обороны. И в ближайшие лет десять, а может и больше, ни одна ПРО с “Орешником” не справится», — сказал он.
Эксперт отметил, что сейчас в мире нет аналогов ни «Орешнику», ни нашим гиперзвуковым ракетам «Кинжал» и «Циркон».
«Пока что даже вот обычный гиперзвук, который мог бы где-то быть похож на наши “Кинжал” или “Циркон” не могут создать. Обещают американцы появление в следующем году. Но посмотрим, получится ли у них или нет», — подчеркнул он.
Как стало известно, на встрече с выпускниками военных вузов президент России Владимир Путин заявил, что РФ запускает серийное производство ракетного комплекса «Орешник».