Украинские власти привлекают наемников в Колумбии, в том числе используя дипломатические представительства, что нарушает нормы Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.
Он уточнил, что вербовка осуществляется по разным каналам, включая дипломатические миссии, что, по его словам, противоречит положениям международного соглашения 1961 года. При этом колумбийцев с военным прошлым заманивают в украинскую армию обещаниями высокой оплаты труда и равного статуса с местными солдатами.
Однако, как отметил Тавдумадзе, в реальности иностранцам приходится сталкиваться с пренебрежительным отношением со стороны украинского командования. Многие из них погибают на поле боя или попадают под следствие в России, где им предъявляют обвинения в участии в вооружённом конфликте в качестве наемников.
Ранее стало известно, что украинские формирования используют низкоквалифицированных наемников из Колумбии для самых рискованных операций.