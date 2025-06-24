Однако, как отметил Тавдумадзе, в реальности иностранцам приходится сталкиваться с пренебрежительным отношением со стороны украинского командования. Многие из них погибают на поле боя или попадают под следствие в России, где им предъявляют обвинения в участии в вооружённом конфликте в качестве наемников.