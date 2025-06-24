Особенно по ночам: когда при повышенной потливости у детей надо бежать к врачу

Повышенная потливость у детей, особенно в ночное время, — частая причина волнения родителей. Медицинский термин для этого состояния — гипергидроз, и с ним сталкиваются как родители младенцев, так и подростков. О том, в каких случаях ночное потоотделение — норма, а когда сигнал для визита к врачу, «Вечерняя Москва» узнала у педиатра сети клиник «Неболит» Анны Смирновой.
Как рассказала доктор, в большинстве случаев гипергидроз не говорит о болезни. Однако в 2−3 процентах случаев потливость — симптом более серьезного состояния.
Она назвала тревожные признаки:
Потливость головы и шеи, особенно во сне — может сигнализировать о дефиците витамина D и первых признаках рахита. В зоне риска — дети до двух лет. Синюшность кожи вокруг рта и носа, одышка, вялость могут указывать на врожденные пороки сердца. Повышенная потливость — ответ организма на перегрузку сердечно-сосудистой системы. Потливость на фоне температуры часто наблюдается при ОРВИ и бактериальных инфекциях. После выздоровления терморегуляция приходит в норму. Подростковый гипергидроз. У детей в период полового созревания (11−16 лет) усиленное потоотделение связано с гормональной перестройкой. Это физиологический процесс, который со временем стабилизируется, но у некоторых сохраняется и во взрослом возрасте.
Врач порекомендовала родителям не перегружать ребенка во сне:
выбирать «дышащую» одежду;следить за влажностью и температурой в комнате;обеспечить полноценный отдых и купание.
— При тревожных признаках — обратитесь к педиатру. Ночная потливость у детей — частое, но не всегда безобидное явление. Главное — научиться отличать физиологическую реакцию от признака заболевания, — заключила специалист.
Сильное потоотделение может быть также признаком повышенного уровня кортизола в крови. Какие еще признаки указывают на это состояния и что делать в такой ситуации, «ВМ» выяснила у эксперта.