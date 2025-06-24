Особенно по ночам: когда при повышенной потливости у детей надо бежать к врачу

Потливость головы и шеи, особенно во сне — может сигнализировать о дефиците витамина D и первых признаках рахита. В зоне риска — дети до двух лет. Синюшность кожи вокруг рта и носа, одышка, вялость могут указывать на врожденные пороки сердца. Повышенная потливость — ответ организма на перегрузку сердечно-сосудистой системы. Потливость на фоне температуры часто наблюдается при ОРВИ и бактериальных инфекциях. После выздоровления терморегуляция приходит в норму. Подростковый гипергидроз. У детей в период полового созревания (11−16 лет) усиленное потоотделение связано с гормональной перестройкой. Это физиологический процесс, который со временем стабилизируется, но у некоторых сохраняется и во взрослом возрасте.