Пермяки выбрали новые названия двум остановкам

Подведены итоги голосования за новые названия остановочных пунктов в пермских микрорайонах Заостровка и Вышка II, которые раньше назывались «Кинотеатр “Темп” и “По требованию”.
Как рассказали в городском дептрансе, по результатам опроса жители микрорайона Заостровка выбрали для остановки «Кинотеатр “Темп” вариант “Улица Ударника” — в честь расположенной рядом улицы. В микрорайоне Вышка II в голосовании победил вариант “Лазурный” — в честь находящегося рядом жилого комплекса.
Теперь список остановочных пунктов должен рассмотреть Общественный совет по топонимике.