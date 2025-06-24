Пермяки выбрали новые названия двум остановкам

Как рассказали в городском дептрансе, по результатам опроса жители микрорайона Заостровка выбрали для остановки «Кинотеатр “Темп” вариант “Улица Ударника” — в честь расположенной рядом улицы. В микрорайоне Вышка II в голосовании победил вариант “Лазурный” — в честь находящегося рядом жилого комплекса.