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В Перми объявили набор в команду на Народный матч с легендами баскетбола

Восемь пермяков смогут сыграть со звёздами «Урал-Грейта».

Источник: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Набор в команду на Народный матч звёзд, в котором примут участие легенды баскетбольного клуба «Урал-Грейт», объявлен в Перми, сообщила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

По её словам, игра будет уникальной — во время матча пермяки будут бок о бок играть со знаменитыми баскетболистами команды «Урал-Грейт». Она состоится 28 июня на набережной Камы.

«Будут выбраны 8 человек из числа жителей Перми», — уточнила Татьяна Чеснокова.

Условия для отбора на игру: возраст от 16 лет, опыт игры в баскетбол, медицинский допуск и проживание в Перми или крае.