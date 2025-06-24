В Перми объявили набор в команду на Народный матч с легендами баскетбола

Набор в команду на Народный матч звёзд, в котором примут участие легенды баскетбольного клуба «Урал-Грейт», объявлен в Перми, сообщила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
По её словам, игра будет уникальной — во время матча пермяки будут бок о бок играть со знаменитыми баскетболистами команды «Урал-Грейт». Она состоится 28 июня на набережной Камы.
«Будут выбраны 8 человек из числа жителей Перми», — уточнила Татьяна Чеснокова.
Условия для отбора на игру: возраст от 16 лет, опыт игры в баскетбол, медицинский допуск и проживание в Перми или крае.