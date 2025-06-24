В Красноярском крае завершилась акция «Сад памяти» — высажено 35 тысяч деревьев

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
В Красноярском крае завершилась международная акция «Сад памяти», посвященная героям Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия жители региона высадили свыше 35 тысяч деревьев и кустарников в парках, скверах и других популярных местах отдыха. Участие в акции приняли почти 3 тысячи человек.
В селе Новосёлово был заложен «Сад памяти» из 1000 елей. В акции участвовали сотрудники местной лесопожарной станции, лесничества, Лесной охраны, а также школьники и активисты, которые будут ухаживать за молодыми деревьями.
На территории Богучанского лесничества появилась новая аллея кедров рядом со школой № 2, где также принимали участие ученики и их учителя.
В Иланском районе выпускники и родители детского сада № 20 высадили сирень в парке культуры и отдыха Железнодорожников, который является популярным местом для прогулок местных жителей с детьми.
Кроме того, в Емельяновском округе был создан памятный геоглиф из 4000 молодых елей в виде надписи «80 лет». Участники всероссийской акции «Сад памяти» вместе с лесниками, студентами и волонтерами высадили деревья в честь героев Великой Отечественной войны.
По словам первого заместителя министра природных ресурсов и лесного комплекса региона Алексея Большакова, с каждым годом акция «Сад памяти» становится все более масштабной. Он отметил, что родители приходят с детьми, а старшее поколение поддерживает эту добрую традицию. Каждое высаженное дерево символизирует память о земляках, отдавших свои жизни в годы войны.
Мероприятия акции проводились в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».