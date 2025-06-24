В Красноярском крае завершилась акция «Сад памяти» — высажено 35 тысяч деревьев

По словам первого заместителя министра природных ресурсов и лесного комплекса региона Алексея Большакова, с каждым годом акция «Сад памяти» становится все более масштабной. Он отметил, что родители приходят с детьми, а старшее поколение поддерживает эту добрую традицию. Каждое высаженное дерево символизирует память о земляках, отдавших свои жизни в годы войны.