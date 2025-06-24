Эксперт Кондратьев: в России изобрели дрон с бионической рукой

Дроны, оснащенные бионическим протезом руки, помогут решить проблему дефицита БПЛА и взять на себя риски по сбору трофеев в зоне СВО. Об этом aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Ранее гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что в августе в зоне СВО начнут применять технологию сбора трофейных беспилотников ВСУ с помощью дронов, оснащенных бионическим протезом руки.
Кондратьев отметил, что применение подобной технологии абсолютно оправдано. Она позволит решить две проблемы.
«Главная проблема заключается в том, что дронов на линии боевого соприкосновения не хватает, сколько их не дай, столько будет использовано. У каждого дрона очень короткий жизненный цикл, когда его сбивают. И вот как раз тогда, когда дроны сбивают стрелковым оружием или средствами РЭБ, они падают и лежат в опасной зоне. Куча материала, который можно использовать на ЛБС для сборки БПЛА, лежит под самым носом», — отметил эксперт.
Раньше собирать дроны в опасной зоне могли только военнослужащие, что было довольно рискованно.
«Теперь будет прилетать дрон и забирать механизированной рукой. Риски для военнослужащих полностью отсутствуют. Нужно понимать, что ВСУшники минируют свои дроны, которые реагируют на шевеление. Если его взять, то он взорвется. В случае с дроном с бионической рукой будет утеряна лишь его часть, которая возьмет трофейный БПЛА. Самое главное, что военнослужащие будут живы. Поэтому применение таких технологий в этом направлении весьма оправдано», — резюмировал Кондратьев.
Ранее боец РФ рассказал, что FPV-дроны ВСУ оснащены польскими взрывателями.