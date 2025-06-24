Эксперт Кондратьев: в России изобрели дрон с бионической рукой

«Главная проблема заключается в том, что дронов на линии боевого соприкосновения не хватает, сколько их не дай, столько будет использовано. У каждого дрона очень короткий жизненный цикл, когда его сбивают. И вот как раз тогда, когда дроны сбивают стрелковым оружием или средствами РЭБ, они падают и лежат в опасной зоне. Куча материала, который можно использовать на ЛБС для сборки БПЛА, лежит под самым носом», — отметил эксперт.