В России могут создать Единый реестр курьеров: в списке будет полная информация о каждом

В России нашли решение проблемы привлечения к ответственности курьеров, нарушающих ПДД. Для этого в стране могут создать Единый федеральный реестр курьеров. Минтранс России идею уже поддержал. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.