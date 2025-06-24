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В России могут создать Единый реестр курьеров: в списке будет полная информация о каждом

Минтранс одобрил идею создания Единого реестра курьеров.

Источник: Комсомольская правда

В России нашли решение проблемы привлечения к ответственности курьеров, нарушающих ПДД. Для этого в стране могут создать Единый федеральный реестр курьеров. Минтранс России идею уже поддержал. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

По его словам, Минтранс подтвердил целесообразность подобной инициативы, добавив, что ее нужно увязать с мерами по госрегистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе тех, которые используются курьерами.

Шейкин отметил, то в реестр должна попасть исчерпывающая информация о каждом курьере. Это ФИО, фотография, идентификационный номер сумки, тип и номер транспортного средства, а также параметры, связанные с организацией деятельности: маршруты, график, параметры скорости, время и дату доставки.

Теперь идею создания Единого реестра будут дорабатывать все заинтересованные ведомства, включая МВД и Минтранс.

Ранее Артем Шейкин предложил создать Единый профессиональный стандарт для тех, кто желает работать в доставке. Он мог бы включать следующие ключевые требования к курьерам: отсутствие медицинских противопоказаний, наличие водительских прав, отсутствие неснятой или непогашенной судимости.

Также сообщалось, что средняя зарплата курьера в Москве составляет 130 тысяч рублей в месяц. Это на 19% выше, чем у специалистов с высшим образованием, средний заработок которых составляет 105 тысяч рублей.