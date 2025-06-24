Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на День столицы

День столицы Казахстана в этом году приходится на воскресенье, 6 июля. При этом, как указано на сайте eGov, в случае, если государственный праздник выпадает на выходной (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.
Таким образом, понедельник, 7 июля, также будет выходным. Стоит учесть, что это распространяется лишь на тех, кто работает пять дней в неделю. При шестидневной рабочей неделе, казахстанцы будут отдыхать 6 и 7 июля.
Всего в июле казахстанцев ждут девять выходных при пятидневной рабочей неделе.
Добавим, согласно закону «О праздниках в РК» День столицы, 6 июля, является государственным праздником.
Государственные праздники посвящены событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.