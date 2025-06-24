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Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на День столицы

В следующем месяце, а именно 6 июля, казахстанцы будут праздновать День столицы, благодаря чему жителей страны ждет дополнительный выходной, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

День столицы Казахстана в этом году приходится на воскресенье, 6 июля. При этом, как указано на сайте eGov, в случае, если государственный праздник выпадает на выходной (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.

Таким образом, понедельник, 7 июля, также будет выходным. Стоит учесть, что это распространяется лишь на тех, кто работает пять дней в неделю. При шестидневной рабочей неделе, казахстанцы будут отдыхать 6 и 7 июля.

Всего в июле казахстанцев ждут девять выходных при пятидневной рабочей неделе.

Добавим, согласно закону «О праздниках в РК» День столицы, 6 июля, является государственным праздником.

Государственные праздники посвящены событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.