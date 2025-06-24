Футболист захотел охладиться в реке и не выжил: на спортсмена напал огромный крокодил

19-летний Эстевау Альберто Жино, игрок клуба второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете», занимался на берегу реки Замбези в провинции Тете. Трагедия случилась вечером 19 июня. По словам тренера Эдуарду Карвалью, после пробежки Жино подошел к воде, и на него напал крокодил. Очевидцы рассказали, что зверь рептилия была огромной — около пяти метров. Товарищи футболиста не смогли его спасти.