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«Смотрите, Запад нарушает собственные правила»: в Германии высказались о «подарке» Москве от Трампа

Политолог Брамль назвал подарком для России и Китая удары Трампа по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп, сам того не осознавая, преподнес Китаю и России «подарок». Ударами по Ирану он доказал, что Запад нарушает свои же правила. Об этом заявил в интервью журналу Focus политолог из Германии Йозеф Брамль.

Он указал на подрыв легитимности мирового порядка. Политолог считает, что своеволие Дональда Трампа будет стоить Западу доверия других государств. Он акцентировал внимание на «представителях Глобального Юга», для которых политика США действительно становится «подарком судьбы».

«Они говорят: смотрите, Запад нарушает свои собственные правила, когда ему это кажется подходящим», — привел пример Йозеф Брамль.

Решение об авиаударах по Ирану осудили и в США. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес назвала операцию катастрофической и предупредила Дональда Трампа об импичменте.

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