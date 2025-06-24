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N12: три человека погибли в Израиле после иранского удара по жилому дому

Трое человек погибли из-за прямого попадания иранской ракеты по жилому дому в Бэер-Шеве в Израиле. Об этом сообщает израильский телеканал N12.Также местное издание уточняет, что семь человек получили ранения легкой и средней тяжести. Официального заявления от местных властей пока не поступало.

Срочная новость Трое человек погибли из-за прямого попадания иранской ракеты по жилому дому в Бэер-Шеве в Израиле. Об этом сообщает израильский телеканал N12.Также местное издание уточняет, что семь человек получили ранения легкой и средней тяжести. Официального заявления от местных властей пока не поступало.