N12: три человека погибли в Израиле после иранского удара по жилому дому

Трое человек погибли из-за прямого попадания иранской ракеты по жилому дому в Бэер-Шеве в Израиле. Об этом сообщает израильский телеканал N12.Также местное издание уточняет, что семь человек получили ранения легкой и средней тяжести. Официального заявления от местных властей пока не поступало.