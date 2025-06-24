Самые грязные пруды, где опасно купаться, назвали в Волгограде

В большинстве прудов было зафиксировано превышения предельно допустимых концентраций химических веществ, таких как марганец, медь, железо. Превышение нормативов ПДК по БПК5 зафиксированы во всех водных объектах, что свидетельствует об их органическом загрязнении. Природными источниками органических веществ являются разрушающиеся останки организмов растительного и животного происхождения, как живших в воде, так и попавших в водный объект, в первую очередь — это листва деревьев.