WP: удары США по Ирану отодвинули Киев на второй план на саммите НАТО

Удары американских военных по территории Ирана «отодвинули» Украину на «второй план» на саммите государств Североатлантического альянса, пишет американское издание The Washington Post.
В публикации сказано, что данный саммит был организован политиками ЕС «специально» для президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«Некоторые европейские чиновники опасались, что Трамп может отменить встречу в зависимости от масштабов ответных ударов Ирана», — говорится в материале.
По информации газеты, лидеры европейских стран намерены «кропотливо» обсудить ситуацию на Украине, не упоминая Зеленского.
Саммит Североатлантического альянса в Гааге состоит 24−25 июня. По данным Politico, организаторы саммита решили сократить повестку, отменив заседание совета по Украине.
Ранее сообщалось, что Трамп отправится на саммит НАТО на день позже.