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WP: удары США по Ирану отодвинули Киев на второй план на саммите НАТО

Лидеры стран ЕС намерены обсудить ситуацию на Украине, не упоминая Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Удары американских военных по территории Ирана «отодвинули» Украину на «второй план» на саммите государств Североатлантического альянса, пишет американское издание The Washington Post.

В публикации сказано, что данный саммит был организован политиками ЕС «специально» для президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

«Некоторые европейские чиновники опасались, что Трамп может отменить встречу в зависимости от масштабов ответных ударов Ирана», — говорится в материале.

По информации газеты, лидеры европейских стран намерены «кропотливо» обсудить ситуацию на Украине, не упоминая Зеленского.

Саммит Североатлантического альянса в Гааге состоит 24−25 июня. По данным Politico, организаторы саммита решили сократить повестку, отменив заседание совета по Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп отправится на саммит НАТО на день позже.

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