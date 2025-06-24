Умер советский молдавский кинорежиссер Мирча Киструга

Начал свою карьеру в конце 1960-х годов, работая над киножурналом «Советская Молдавия», а также создавая такие ленты, как «Жизнь в образах», «Образы Родины», «Пионеры Молдавии», «Спортивная Молдавия», «Человек на распутье», «Изгои», «Другие голоса» и многие другие. Трудился на киностудии «Молдова-фильм».