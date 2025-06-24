Умер советский молдавский кинорежиссер Мирча Киструга

22 июня 2025 года в Кишиневе ушел из жизни Мирча Киструга, советский и молдавский режиссер и сценарист, который преимущественно занимался созданием документальных фильмов и кинохроники.
Известие о кончине постановщика было опубликовано на его странице в социальной сети. В Союзе кинематографистов республики подтвердили эту печальную новость.
Киструга появился на свет в 1948 году. В 1971 году завершил обучение во Всероссийском государственом университете кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).
Начал свою карьеру в конце 1960-х годов, работая над киножурналом «Советская Молдавия», а также создавая такие ленты, как «Жизнь в образах», «Образы Родины», «Пионеры Молдавии», «Спортивная Молдавия», «Человек на распутье», «Изгои», «Другие голоса» и многие другие. Трудился на киностудии «Молдова-фильм».
Последние проекты этого кинематографиста относятся ко второй половине 2000-х годов.
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