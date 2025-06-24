Россиянам напомнили о листе нетрудоспособности: как продлить отпуск в случае болезни

Заболев во время отпуска, россияне могут сообщить об этом работодателю и перенести время отдыха. Возможность предусматривает продление выходных на то количество дней, которое указано в больничном. Об этом рассказала юрист Ирина Михеева, пишет агентство «Прайм».
Кроме того, напомнила эксперт, сохранить отпуск можно даже в случае болезни члена семьи. Однако закон этого не предусматривает. По словам юриста, такое возможно в случае взаимного согласия сторон — работодателя и сотрудника.
«Такую опцию можно предусмотреть в локальном нормативном акте работодателя», — уточнила Ирина Михеева.
В начале 2026 года жители, возможно, и без отпускных смогут отдохнуть дольше. В Думе предложили преобразовать новогодние праздники, сделав их 12-дневными.