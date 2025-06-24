Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о листе нетрудоспособности: как продлить отпуск в случае болезни

Юрист Михеева заявила о праве на продление отпуска во время болезни.

Источник: Комсомольская правда

Заболев во время отпуска, россияне могут сообщить об этом работодателю и перенести время отдыха. Возможность предусматривает продление выходных на то количество дней, которое указано в больничном. Об этом рассказала юрист Ирина Михеева, пишет агентство «Прайм».

Кроме того, напомнила эксперт, сохранить отпуск можно даже в случае болезни члена семьи. Однако закон этого не предусматривает. По словам юриста, такое возможно в случае взаимного согласия сторон — работодателя и сотрудника.

«Такую опцию можно предусмотреть в локальном нормативном акте работодателя», — уточнила Ирина Михеева.

В начале 2026 года жители, возможно, и без отпускных смогут отдохнуть дольше. В Думе предложили преобразовать новогодние праздники, сделав их 12-дневными.