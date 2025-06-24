Рютте уклонился от ответа на вопрос о доказательствах планов РФ напасть на НАТО

Рютте ответил, что в организации существует большое беспокойство, и упомянул заявления министра обороны Германии, высокопоставленных военных руководителей и представителей разведывательного сообщества о том, что Россия может успешно напасть на НАТО через три, пять или семь лет, если альянс не начнет немедленно инвестировать в свою оборону.