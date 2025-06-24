Рютте уклонился от ответа на вопрос о доказательствах планов РФ напасть на НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте во вторник, 24 июня, не смог ответить на вопрос журналиста, почему он считает, что Россия нападет на альянс в течение следующих пяти лет.
Во время пресс-конференции перед саммитом альянса Рютте спросили, на чем основана его оценка возможного нападения России.
Рютте ответил, что в организации существует большое беспокойство, и упомянул заявления министра обороны Германии, высокопоставленных военных руководителей и представителей разведывательного сообщества о том, что Россия может успешно напасть на НАТО через три, пять или семь лет, если альянс не начнет немедленно инвестировать в свою оборону.
Уклонившись от прямого ответа на вопрос, он лишь подчеркнул, что в случае нападения на НАТО Россию ждут «разрушительные последствия». Стенограмма его выступления опубликована на сайте организации.
Министр культуры Польши Ханна Врублевская в свою очередь заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией».
Ранее появилась информация, что военно-воздушные силы стран Североатлантического альянса проводят учения Ramstein (Рамштайн) Flag 2025, в рамках которых отрабатывается «сценарий нападения России на территорию альянса». Целью учений было убедиться в слаженности и эффективности действий ВВС альянса, а также подать «сигнал» Москве.