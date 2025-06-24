Не менее трех человек погибли в результате попадания ракеты в дом в Беэр-Шеве

Иран нанес удары по Израилю в ночь на 24 июня в ответ на атаку по своей территории. Ранее израильские силы выпустили ракеты по Тегерану. В ЦАХАЛ сообщили, что сирены воздушной тревоги сработали после обнаружения иранских ракет. Военные призвали жителей оставаться в укрытиях и строго следовать указаниям властей.