Не менее трех человек погибли в результате попадания ракеты в дом в Беэр-Шеве

В израильском городе Беэр-Шева ракета, выпущенная из Ирана, попала в семиэтажный жилой дом, в результате чего погибли не менее трех человек, сообщил телеканал N12.
Источники телеканала уточнили, что в результате атаки есть несколько пострадавших, однако их количество на данный момент неизвестно.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о третьей волне ракетных ударов из Ирана по территории страны. По данным военных, системы противовоздушной обороны активно работают для перехвата угроз. ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет из Ирана, после чего в ряде районов Израиля объявили воздушную тревогу. Гражданам приказали укрыться в безопасных местах.
Иран нанес удары по Израилю в ночь на 24 июня в ответ на атаку по своей территории. Ранее израильские силы выпустили ракеты по Тегерану. В ЦАХАЛ сообщили, что сирены воздушной тревоги сработали после обнаружения иранских ракет. Военные призвали жителей оставаться в укрытиях и строго следовать указаниям властей.