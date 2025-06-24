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В Иркутской области более 900 медиков получили дипломы

В Иркутском государственном медицинском университете завершился выпускной период.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском государственном медицинском университете завершился выпускной период: 578 специалистов и 397 ординаторов получили дипломы. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, значительная часть выпускников — более 200 человек — обучалась по целевому набору и вскоре приступит к работе в медучреждениях региона. Среди них — терапевты, педиатры, стоматологи и врачи узкого профиля.

— Власти области активно развивают систему здравоохранения: строят новые больницы, оснащают их современным оборудованием и реализуют программу «Земский доктор». Эти меры направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи, что в перспективе должно увеличить продолжительность жизни населения, — говорится в сообщении правительстве.

Подготовка кадров остается ключевым направлением в развитии регионального здравоохранения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьник попал в отделение хирургии из-за солнечного ожога.