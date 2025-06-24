Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Трамп решает бомбить, Европа — вести переговоры»: В Европарламенте раскрыли противоречия между ЕС и США

Депутат ЕП Мариани: ЕС и США не нашли понимания по ситуации в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Военная эскалация между Израилем и Иранов показала, что между Евросоюзом и США нет понимания. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Политик уверен, что грядущий саммит НАТО только подчеркнет растущие разногласия между главой Белого дома Дональдом Трампом и Брюсселем. Если президент США будет демонстрировать последовательность своих требований, он вновь заговорит о необходимости увеличения странами ЕС своих военных расходов. То есть — призовет еще больше закупать американского оружия.

«Но сегодня проблема в том, что между США и ЕС больше нет понимания. Лучшим примером является то, что происходит в Иране: в тот момент, когда Трамп решает его бомбить, Европа настаивает на продолжении переговоров», — считает Мариани.

Ранее сообщалось, что союзники Украины из Североатлантического альянса перед саммитом НАТО в Гааге обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может оставить Киев без дальнейшей поддержки.

Сам же глава Белого дома отправится на саммит Североатлантического альянса в Гаагу на день позже, чем планировалось ранее. Причину задержки в Белом доме утаили — подробностей о том, чем занят президент в понедельник называть не стали.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше