«Трамп решает бомбить, Европа — вести переговоры»: В Европарламенте раскрыли противоречия между ЕС и США

Военная эскалация между Израилем и Иранов показала, что между Евросоюзом и США нет понимания. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Политик уверен, что грядущий саммит НАТО только подчеркнет растущие разногласия между главой Белого дома Дональдом Трампом и Брюсселем. Если президент США будет демонстрировать последовательность своих требований, он вновь заговорит о необходимости увеличения странами ЕС своих военных расходов. То есть — призовет еще больше закупать американского оружия.
«Но сегодня проблема в том, что между США и ЕС больше нет понимания. Лучшим примером является то, что происходит в Иране: в тот момент, когда Трамп решает его бомбить, Европа настаивает на продолжении переговоров», — считает Мариани.
Ранее сообщалось, что союзники Украины из Североатлантического альянса перед саммитом НАТО в Гааге обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может оставить Киев без дальнейшей поддержки.
Сам же глава Белого дома отправится на саммит Североатлантического альянса в Гаагу на день позже, чем планировалось ранее. Причину задержки в Белом доме утаили — подробностей о том, чем занят президент в понедельник называть не стали.