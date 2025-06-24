Вопреки непогоде в Хабаровске расцвел парк «Северный»: фото

Его сердцем являются пруды, где обитают утки и порой пролетают другие птицы, желающие завоевать интерес прохожих. Здесь же можно встретить знаменитых карпов кои, чей окрас разнообразен оранжевыми, желтыми, белыми и черными цветами, а также любопытных бурундуков.