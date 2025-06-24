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Вопреки непогоде в Хабаровске расцвел парк «Северный»: фото

Пока в Хабаровском крае разыгрывались сильные дожди с грозами, в региональной столице расцвел парк «Северный» — одна из главных достопримечательностей Краснофлотского района.

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Его сердцем являются пруды, где обитают утки и порой пролетают другие птицы, желающие завоевать интерес прохожих. Здесь же можно встретить знаменитых карпов кои, чей окрас разнообразен оранжевыми, желтыми, белыми и черными цветами, а также любопытных бурундуков.

Парк находится через дорогу от студенческих кампусов, потому частым гостем зоны становится молодежь. Аллеи, оборудованные детские площадки и воркауты привлекают влюбленных и пары с детьми. Прогуливаться по территориям любят и приверженцы активного и здорового образа жизни, и молчаливые эстеты старшего поколения.

Познакомиться с живописными видами и узнать больше о жизни «Северного» вы сможете в фотоподборке от «МК в Хабаровске».