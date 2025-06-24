Новая волна финансовых афер захлестнула Казахстан

В Казахстане всё чаще фиксируются случаи обмана, связанных с псевдомедициной, косметологией, инвестициями и бытовыми услугами. Людям звонят от имени «частных клиник», пугают диагнозами и предлагают срочные процедуры, требуя фото, ИИН и деньги на «лечение».
В ход идут поддельные сайты, фальшивые лицензии и психологическое давление. Параллельно активно действуют «инвестиционные проекты» с обещаниями до 30% прибыли в месяц — мошенники прикрываются названиями известных компаний и предлагают вложиться в криптовалюту, энергетику или IT, требуя всё новые взносы под видом вывода дохода. Не отстают и «ремонтники», обещающие недорогие услуги — от замены окон до сантехники.
После предоплаты они просто исчезают. Все эти схемы работают за счёт доверия, спешки и надежды на выгоду. Жертвы теряют не только деньги, но и возможность вернуть их — без договора и официальных документов сделать это практически невозможно.
Напоминаем: не стоит вестись на громкие обещания и навязчивые предложения. Лучше всё проверить, чем потом пытаться вернуть утраченное.