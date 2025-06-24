В Перми нетрезвого водителя задержали в ходе погони

За рулем был молодой человек 2001 года рождения. Стражи порядка предложили ему пройти освидетельствование. В результате в выдыхаемом нарушителем воздухе было установлено присутствие алкоголя в количестве 0,61 мл/л, что в разы превышает допустимую норму. Кроме того, молодой человек не имел права управления транспортным средством.