В Перми нетрезвого водителя задержали в ходе погони

Утром, неся службу, наряд полка ДПС УМВД по г. Перми подал сигнал об остановке водителю «Лады Приоры». Нарушитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться, множественно нарушая ПДД.
Госавтоинспекторы вступили в преследование с включенными световыми и звуковыми сигналами. К погоне подключились еще три экипажа. Водителя «Приоры» удалось остановить до того, как он успел совершить ДТП.
За рулем был молодой человек 2001 года рождения. Стражи порядка предложили ему пройти освидетельствование. В результате в выдыхаемом нарушителем воздухе было установлено присутствие алкоголя в количестве 0,61 мл/л, что в разы превышает допустимую норму. Кроме того, молодой человек не имел права управления транспортным средством.
В отношении фигуранта составлено девять административных материалов. На счету лихача, помимо нетрезвой езды, управление незарегистрированным транспортным средством, движение по тротуарам, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, неповиновение законному требованию сотрудников полиции. За одно из нарушений суд назначил ему 10 суток административного ареста, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.