«Готовы защищать страну до последней капли крови»: глава МИД Ирана поблагодарил военных за сбитие ракет ЦАХАЛ

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи выразил благодарность военным, готовым защищать страну до «последней капли крови». Он подчеркнул успешность всех проведенных военных операций. Сообщение с благодарностью министр выложил в соцсети.
Аббас Аракчи уточнил, что агрессия Израиля длилась до 04:00 по местному времени. По его словам, иранские ВС отвечали на удары ЦАХАЛ до последней минуты.
«Вместе со всеми иранцами я благодарю наши вооруженные силы, которые готовы защищать нашу любимую страну до последней капли крови», — подытожил министр иностранных дел.
Армия Ирана нанесла ответные удары по территории Израиля. Воздушная тревога звучала во многих районах еврейского государства. ЦАХАЛ призвала жителей к бдительности и осторожности при обстрелах.