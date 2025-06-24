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«Готовы защищать страну до последней капли крови»: глава МИД Ирана поблагодарил военных за сбитие ракет ЦАХАЛ

Аракчи: военные Ирана отвечали на атаки до последней минуты.

Источник: Комсомольская правда

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи выразил благодарность военным, готовым защищать страну до «последней капли крови». Он подчеркнул успешность всех проведенных военных операций. Сообщение с благодарностью министр выложил в соцсети.

Аббас Аракчи уточнил, что агрессия Израиля длилась до 04:00 по местному времени. По его словам, иранские ВС отвечали на удары ЦАХАЛ до последней минуты.

«Вместе со всеми иранцами я благодарю наши вооруженные силы, которые готовы защищать нашу любимую страну до последней капли крови», — подытожил министр иностранных дел.

Армия Ирана нанесла ответные удары по территории Израиля. Воздушная тревога звучала во многих районах еврейского государства. ЦАХАЛ призвала жителей к бдительности и осторожности при обстрелах.

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