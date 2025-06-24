Иран затмил Украину: НАТО меняет приоритеты на саммите ради Трампа

Удары США по Ирану могут серьезно повлиять на Украину. Как отметило украинское издание «Страна», если Вашингтон окажется втянут в длительный военный конфликт, это поставит под вопрос дальнейшую поддержку Киева. Кроме того, эскалация способна привести к росту цен на нефть и усилить разногласия среди западных стран, что может вызвать нестабильность и кризисы в регионе.