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Иран затмил Украину: НАТО меняет приоритеты на саммите ради Трампа

WP: Удары США по Ирану сдвинули Украину на второй план на саммите НАТО.

Источник: Комсомольская правда

События на Ближнем Востоке затмили украинский вопрос на саммите НАТО, который европейские лидеры организовали специально для президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По данным газеты, некоторые европейские политики опасались, что Трамп может отказаться от участия в саммите из-за возможных ответных действий Ирана. Лидеры Европы планировали сосредоточиться на решении украинского конфликта, избегая упоминаний главы киевского режима Владимира Зеленского.

Удары США по Ирану могут серьезно повлиять на Украину. Как отметило украинское издание «Страна», если Вашингтон окажется втянут в длительный военный конфликт, это поставит под вопрос дальнейшую поддержку Киева. Кроме того, эскалация способна привести к росту цен на нефть и усилить разногласия среди западных стран, что может вызвать нестабильность и кризисы в регионе.

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