Приглашение Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран НАТО, запланированный на 24 или 25 июня, было сделано с целью унизить лидера киевского режима, который получил приглашение на ужин вместо встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своём видеообращении на YouTube.
Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, утверждает, что Зеленского пригласили на ужин с лидерами стран НАТО только для того, чтобы развлечь его своим присутствием. По его словам, это приглашение является возвращением к корням, когда Зеленского приглашали выступать и красоваться на корпоративных мероприятиях.
Депутат также отметил, что Зеленского не приглашают на обсуждение важных вопросов и не включают в повестку дня саммита НАТО, что, по его мнению, является унизительным для лидера киевского режима.
Ранее газета Politico писала, что Владимир Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО в Гааге с новыми обещаниями о помощи или вооружении.