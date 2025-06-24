Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, утверждает, что Зеленского пригласили на ужин с лидерами стран НАТО только для того, чтобы развлечь его своим присутствием. По его словам, это приглашение является возвращением к корням, когда Зеленского приглашали выступать и красоваться на корпоративных мероприятиях.