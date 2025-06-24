Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский: Зеленского позвали на ужин с лидерами стран НАТО ради унижения

Владимиру Зеленскому предложили бесплатный ужин вместо встречи с президентом США Дональдом Трампом, отметил депутат Верховной рады.

Источник: Аргументы и факты

Приглашение Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран НАТО, запланированный на 24 или 25 июня, было сделано с целью унизить лидера киевского режима, который получил приглашение на ужин вместо встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своём видеообращении на YouTube.

Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене, утверждает, что Зеленского пригласили на ужин с лидерами стран НАТО только для того, чтобы развлечь его своим присутствием. По его словам, это приглашение является возвращением к корням, когда Зеленского приглашали выступать и красоваться на корпоративных мероприятиях.

Депутат также отметил, что Зеленского не приглашают на обсуждение важных вопросов и не включают в повестку дня саммита НАТО, что, по его мнению, является унизительным для лидера киевского режима.

Ранее газета Politico писала, что Владимир Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО в Гааге с новыми обещаниями о помощи или вооружении.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше