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Красноярский край вошел в десятку самых благополучных регионов России

Красноярский край занял 10-е место в рейтинге самых благополучных регионов страны по социально-экономическому положению, составленном экспертами «РИА-Рейтинг».

Красноярский край занял 10-е место в рейтинге самых благополучных регионов страны по социально-экономическому положению, составленном экспертами «РИА-Рейтинг».

Регион набрал 71 балл, что на немного больше, чем в прошлом году.

Это лучший результат среди сибирских регионов. Тюменская область расположилась на 15-й позиции, Новосибирская заняла 18-е место, Иркутская — 19-е, а Кемеровская область оказалась на 29-м месте.

Лидером рейтинга стала Москва с почти 95 баллами, следом идет Санкт-Петербург с результатом около 92 баллов, а третью строчку занял Татарстан.

В нижней части таблицы находятся Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва.

Ранее рассказывали, что Красноярский край попал в число регионов с высоким уровнем бедности.