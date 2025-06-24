Красноярский край вошел в десятку самых благополучных регионов России

Красноярский край занял 10-е место в рейтинге самых благополучных регионов страны по социально-экономическому положению, составленном экспертами «РИА-Рейтинг».
Регион набрал 71 балл, что на немного больше, чем в прошлом году.
Это лучший результат среди сибирских регионов. Тюменская область расположилась на 15-й позиции, Новосибирская заняла 18-е место, Иркутская — 19-е, а Кемеровская область оказалась на 29-м месте.
Лидером рейтинга стала Москва с почти 95 баллами, следом идет Санкт-Петербург с результатом около 92 баллов, а третью строчку занял Татарстан.
В нижней части таблицы находятся Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва.
Ранее рассказывали, что Красноярский край попал в число регионов с высоким уровнем бедности.