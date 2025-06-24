Крокодил в Мозамбике съел футболиста во время тренировки

В Мозамбике молодой футболист стал жертвой нападения крокодила во время тренировки. 19-летний Эстевау Альберто Жино, игрок клуба второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете», тренировался на берегу реки Замбези в западной провинции Тете, когда произошел трагический инцидент.
Как рассказал тренер команды Эдуарду Карвалью, в четверг вечером, 19 июня, Жино после пробежки подошел к воде, и в этот момент на него напал крокодил. Свидетели сообщают, что хищник был огромным, около пяти метров в длину. Товарищи не успели спасти юношу.
По данным Daily Sun, нападения крокодилов в районе Замбези происходят регулярно. Представитель местной полиции Леонел Мучина подтвердил инцидент, отметив, что тело погибшего до сих пор не найдено.
Ранее житель Зимбабве Виндаси Млейа поделился своей историей выживания после нападения крокодила, произошедшей два года назад во время рыбалки на реке Замбези. По словам Млейа, крокодил внезапно атаковал его, когда он ловил рыбу, несмотря на то, что неподалеку находилось стадо слонов. Мужчина пытался убежать, но хищник настиг его.