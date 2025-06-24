Выпускников-медиков не хотят допускать к работе без 3-х лет стажа в госклиниках

Выбор региона и места работы будет предоставлен выпускникам самостоятельно, за исключением тех, кто проходил целевое обучение — им предстоит отработать в месте, обозначенном в договоре о целевом обучении. При этом наставники должны будут оказывать выпускнику необходимую поддержку в течение первых трех лет самостоятельной профессиональной деятельности, содействовать закреплению и совершенствованию полученных знаний и навыков.