Выпускников-медиков не хотят допускать к работе без 3-х лет стажа в госклиниках

Выпускникам высших учебных заведений медицинского и фармацевтического профиля предложили разрешить проходить периодическую аккредитацию специалиста исключительно после прохождения первичной аккредитации и обязательной работы в государственных учреждениях под контролем наставников в течение трех лет. Соответствующий законопроект был опубликован Министерством здравоохранения 23 июня 2025 года на портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что на протяжении трехлетнего периода наставничества выпускники смогут осуществлять трудовую деятельность либо в государственном медицинском учреждении, либо в организации, указанной в договоре о целевом обучении, при условии его заключения, передает «Парламентская газета».
Выбор региона и места работы будет предоставлен выпускникам самостоятельно, за исключением тех, кто проходил целевое обучение — им предстоит отработать в месте, обозначенном в договоре о целевом обучении. При этом наставники должны будут оказывать выпускнику необходимую поддержку в течение первых трех лет самостоятельной профессиональной деятельности, содействовать закреплению и совершенствованию полученных знаний и навыков.
В ситуации, когда выпускник по завершении первичной аккредитации проработал под руководством наставника менее трех лет или не проработал вовсе, по истечении срока действия аккредитации ему потребуется пройти повторную первичную аккредитацию до достижения совокупного трехлетнего срока наставничества.
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